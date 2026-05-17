「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪６−１名古屋」（１７日、ヤンマーハナサカスタジアム）テレビアニメ「ヴィジランテ−僕のヒーローアカデミアＩＬＬＥＧＡＬＳ−」コラボマッチとして開催され、声優の長谷川育美と梅田修一朗が来場。ユニホーム姿でオープニングトークなどを行って、スタジアムを盛り上げた。人気声優の姿にＳＮＳなどでは「めちゃめちゃ綺麗でめちゃくちゃかわいかったなぁ」、「６得点・・・勝利の女