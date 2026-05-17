今にも動き出しそうです。実は、この展示物は手で彫られた彫刻なんです。今回、非常に珍しい展示をしている博物館を取材しました。福山佳那気象予報士「カラスって思っていたよりも大きい！羽の細かい部分まで再現されています」こちらの千葉県「我孫子市 鳥の博物館」では、今年の春から、実物大の彫刻を直接触れる、“タッチカービング”という展示を始めたそうです。このリアルな彫刻を造っている工房にお邪魔してきまし