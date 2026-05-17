村上宗隆選手（26）がリーグトップに立つ2打席連続ホームランを放ちました。そして、大谷翔平選手（31）も2安打5打点と大暴れです。6試合ホームランが出ていないホワイトソックスの村上選手。カブス戦で、チームメートから魔法をかけるような儀式を受け迎えた第2打席。これが魔法の効果なのか、打球は左中間スタンドへ。7試合ぶりの16号でリーグトップに並びました。ベンチではチームメートが「もう1本」と言わんばかりに追加の魔