西野七瀬（31）が17日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた、黒島結菜（29）主演映画「未来」（瀬々敬久監督）公開御礼舞台あいさつに登壇した。おせっかいか、構って欲しいか？との質問に「ズルいかも知れないけど、どっちでもないかな。構って欲しいも、おせっかいさんも、人に関わるじゃないですか？あんまり、たくさんは（人に）関わらない方を選んでしまう方なので…ちょっとズルくてすみません」と答えた。場内を観客が