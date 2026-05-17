換毛期を迎えた柴犬さん、毎日のブラッシングで抜けた『抜け毛』を記録した光景が想定以上に壮絶だと話題になっているのです。 柴犬あるあるとも言われている壮絶な換毛期、その光景は記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：3日間、犬の抜け毛を集めた結果→頭の上に乗せてみると…想像を超える『まさかの光景』】 換毛期を迎えた柴犬さん Xアカウント