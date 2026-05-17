多種多様な盆栽を親しみやすく紹介するバラエティ盆栽展が札幌市内で開かれました。見事な枝ぶりの堂々たる盆栽に手のひらサイズのミニ盆栽。札幌市豊平区の豊平公園緑のセンターでは盆栽あわせておよそ70鉢が展示されました。（来場者）「鉢の中に素晴らしいものが詰まっていてそれが見事に生きている」訪れた人たちは盆栽のほか鮮やかな花を楽しみました。