人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）部屋にこもると憂鬱（ゆううつ）な気分に……。積極的に外に出てみて。11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）気まぐれになりやすい日。でもそんなところが周囲に愛されるかも。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）人間