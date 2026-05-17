言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物の境界を示す言葉、日常会話でも使われる比喩表現、そして科学的な性質を表す言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□がわかやの□□さん□□うかヒント：物の表の方の部分、自分だけが大切な話を聞