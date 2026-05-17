俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月17日、自身のInstagramを更新。愛犬とのお散歩ファッションを披露しました。【写真】Koki,、足の長さが際立つデニムコーデ「ルンちゃんとデート」Koki,さんは「ルンちゃんとデート」とつづり、4枚の写真を投稿。「デニムルックにぴったりなマルチカラーの"Tabby" スタイリングのアクセントになる可愛いバッグです！」と続け、センター分けのロングヘアに足の