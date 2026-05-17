プロ野球のファーム・リーグは17日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。東地区の日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に2―1で逆転サヨナラ勝ち。9回2死でドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が同点の地区トップの9号ソロ。エドポロは2安打。さらに満塁として途中出場の育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が中前にサヨナラ打を放った。先発・山崎は5回3安打6奪三振無失点で、4番手・池田が1回無安打1奪三振無失点