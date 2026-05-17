クマ17日午後0時10分ごろ、東京都奥多摩町境で、クマに襲われたと119番があった。町や東京消防庁によると、ロシア国籍の30代男性が腕や顔にけがを負い、ヘリコプターで病院に搬送された。意識はあり、重傷とみられる。地元猟友会と警視庁青梅署は現場周辺をパトロールしたが、クマは見つかっていない。町は捕獲用のおりを設置した。町によると、現場付近では4月以降、クマの目撃情報は約40件に上る。