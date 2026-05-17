男子200メートル（義足・機能障害T64）22秒76のアジア新で優勝した大島健吾＝パロマ瑞穂スタジアム陸上のジャパンパラ大会最終日は17日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで行われ、男子200メートル（義足・機能障害T64）はパリ・パラリンピック代表の大島健吾（名古屋学院大AC）が22秒76をマークし、前日の100メートルに続くアジア新記録での優勝を果たした。女子800メートル（脳性まひT34＝車いす）はパリ・パラ代表の吉田