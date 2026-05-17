黒島結菜（29）が17日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画「未来」（瀬々敬久監督）公開御礼舞台あいさつに登壇し、大切に育てていきたいものは？と聞かれ「家族との時間」と答えた。黒島は、24年1月に宮沢氷魚（32）との事実婚と第1子妊娠を発表し、同7月には第1子の誕生を発表している。質問に対し「子どもと今の家族もあるけれど、自分の両親、おじいちゃん、おばあちゃんとの時間も限られているので。沖縄に帰った