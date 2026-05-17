次世代ガールズグループ「Be Girls」が17日、都内でシングル「Cadillac」（19日発売）の発売記念ショーケースライブ「FIRST IMPACT」を行った。リーダーのAO、WUME、SAYAKA、NANAKA、AZ、HARUKAの6人組。SAYAKAはガールズグループオーディション「No No Girls」（ノノガ）での経験をへて26年3月、「7 years」で一足先にソロデビュー。同グループではメインボーカルを担当している。CD発売について、AOは「純粋にうれしい。今までは