俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香を両親に持つ、実業家の岸谷蘭丸氏（２４）が１７日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。少子化が進む中での社会保険制度の未来についてコメントした。この日は「『究極の二択』あなたはどっち？」と題し、あらゆる社会事象を２択で議論。社会保険制度については「Ａ税金や社会保険料を上げて子育てを支援する」「Ｂ税金や社会保険料は上げず人口減少を受け入れる」の２択で