老後も1人で過ごす予定の場合、貯金はあまりしなくてもよいと考えている人がいるかもしれません。しかし、老後は退職前と比較して収入源が減ると考えられるため、不足分を補うために貯金しておくことをおすすめします。 今回は、40代で貯金をしていない人の割合や老後に必要な金額の目安、また40代から老後の資産計画を始めるときの考え方などについてご紹介します。 40代で貯金をしていない人はどれくらいいる？