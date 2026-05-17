６月７日、千葉・昭和の森太陽の広場で「土気ロックフェス」が開催される。開催時間は午前１０時〜午後４時で入場無料。会場となる緑豊かな昭和の森に往年のロック魂と令和の情熱が交差する一日となりそうだ。注目を集めているのが?ＨΛＬ?。「ＨΛＬ」名義で音楽業界に参入以来、浜崎あゆみ、上戸彩、玉置成実、タッキー＆翼など、数々の人気アーティスト作品を手がけ、日本レコード大賞の編曲賞・最優秀編曲賞も受賞。Ｊ−Ｐ