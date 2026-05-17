「ＳＧボートレースオールスター感謝祭ｉｎ浜名湖」が１７日、ボートレース浜名湖のサンホールで開催され、同大会に出場予定の篠崎元志（４０＝福岡）、菅章哉（３７＝徳島）、実森実祐（２９＝広島）、井上遥妃（２３＝徳島）の４人と静岡支部の刑部亜里紗（２９）、山口晃朋（２５）、村松将平（２５）、川井萌（２４）の４人が出演した。ものまねタレントのホリがＭＣを務め、ファン参加型のクイズ大会では菅＆刑部ペアが優勝