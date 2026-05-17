【モデルプレス＝2026/05/17】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したてかりんが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】ヤンキー恋リア出演「雰囲気違って可愛い」ボブヘア制服姿◆てかりん、制服着こなすレッドの制服姿で登場したてかりん。ボブヘアで外ハネにスタイ