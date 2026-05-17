女優チェ・ジンシルさんと元読売ジャイアンツ投手のチェ・ソンミンさんの娘、チェ・ジュンヒが、結婚の感想を伝えた。5月17日、チェ・ジュンヒは自身のSNSに「式で流した映像の公開とともに、ご挨拶申し上げる」という長文のメッセージを投稿した。【写真】元巨人の“悲運の韓国人投手”チョ・ソンミンさんとはこの日、チェ・ジュンヒは、結婚式の映像を公開した。映像のなかには、両家の親の結婚式の姿も収められていた。映像で、