【モデルプレス＝2026/05/17】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた莉那（りな）が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】人気インフルエンサーの美人妹「新鮮」浴衣姿◆莉那、浴衣