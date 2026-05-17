元モーニング娘。でタレントの後藤真希が披露した“ミツバチ”コーデショットが話題になっている。１７日に自身のインスタグラムを更新し、「＃土曜はナニするありがとうございます」とつづり、「＃まきふく」とハッシュタグを付けて写真をアップ。黄色いブラウスに、黄色と黒のボーダー柄のジップビスチェを重ねたコーデを披露した。この投稿には「黄色コーデが似合う」「黄色がすごく似合ってます」「春らしい素敵な色の