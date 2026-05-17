元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１７日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中村紀洋氏について語った。聞き手が「当時、試合後に落合さんがよく中村選手の打撃を見られてたってことを聞いたことがあるんですけでも、実際そんなことあったんですか？」と質問。これに対し落合氏は「現役の時に俺の打ち方をまねしたんだもん。近鉄にいるときに、直に対談して打ち方を教えて