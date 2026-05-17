６人組ガールズグループ「ＢｅＧｉｒｌｓ」が１７日、都内で初のＣＤシングル「Ｃａｄｉｌｌａｃ」（１９日発売）のリリース記念ショーケースを開催した。メンバーが作詞を担当した「ＢｅＧｉｒｌｓ」や表題曲の「Ｃａｄｉｌｌａｃ」など４曲を披露。若さあふれるパワフルなパフォーマンスを見せた。発売を２日前に迎え、ＳＡＹＡＫＡは「たくさんリリースイベントをさせていただいたものもあって、『ＣＤデビューするん