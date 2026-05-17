17日、福岡市東区の和白干潟で、生き物たちを護岸工事の現場付近から安全な場所に運び出す“引っ越し”作業が行われました。福岡市東区の和白干潟で行われた作業には、環境保全に取り組む市民団体とボランティアあわせて約40人が参加しました。市民団体によりますと、和白干潟では、7年前から堤防の老朽化に伴う護岸の改修工事が進められていて、干潟に生息する生き物たちは逃げることができず死滅する恐れがあるということです。