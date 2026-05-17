◆関西六大学野球春季リーグ戦▽最終節２回戦大商大１０―０京産大（１７日・マイネットスタジアム皇子山）大商大が２季ぶり２９度目の優勝（旧リーグを含む）を飾り、２年ぶり１５度目の大学選手権（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）出場を決めた。全日程が終了し、最優秀選手賞は４勝を挙げた大商大・星野世那、最優秀防御率賞は龍谷大の藤本颯太、首位打者は龍谷大の市橋昂士（いずれも４年）がそれ