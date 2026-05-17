女優の西野七瀬が１７日、都内で行われた映画「未来」（瀬々敬久監督）の公開御礼舞台あいさつに出席した。小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子供たちに寄り添おうとする女性教師を描いた物語。西野は、黒島結菜演じる女性教師の教え子・章子の２０年後の声を務めた。アフレコについて西野は「最初はフラットに呼んでその後に監督のイメージを聞いて…」と回想。瀬々監督作品では昨年公開