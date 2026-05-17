SUPER BEAVER SUPER BEAVERの新曲「クライマックス」が、2026年6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』に向けた、フジテレビ系2026サッカーテーマソングを担当することが決定した。本楽曲は、6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』にも収録されるが、ＣＤリリースに先駆けて5月27日に先行配信リリースが決定した。Pre-add / Pre-saveも５月17日よりスタートとなる。“憧れ”では終わらせず、自ら歴