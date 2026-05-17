東京・奥多摩町で、登山中の男性がクマに襲われました。顔や腕にけがをしていて、重傷だということです。【映像】現場付近の様子きょう午後0時すぎ、奥多摩町境にある林道で、「クマに襲われてけがをしている」と119番通報がありました。警察などによりますと、1人で六ツ石山に登っていた30代のロシア人の男性がクマに襲われました。男性は顔や腕から出血するけがをしていて、重傷だということです。その後、駆け付けた救