栃木県で女性が殺害され、少年4人が逮捕された強盗殺人事件で新たに指示役とみられる25歳の女が神奈川県内で身柄を確保され、さきほど逮捕されましたこの事件は、今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されたもので、警察はいずれも16歳の男子高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕しました。きょう（17日）未明には、羽田空港の国際線ターミナルで事件の指示役とみられる竹前海斗容疑