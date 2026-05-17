◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）好調な時こそ落とし穴にはまりやすくなる。霧島はこの一年、豪ノ山に3連勝していたが、一瞬の判断ミスが黒星を呼び込んでしまった。主導権を握っていたのは大関だった。馬力のある相手の当たりを真っ正面で受け止め、逆に押し返した。左が入って土俵際まで詰めた。だが、そこでまわしを引いて体を密着させれば良かったのだが、攻め急いだのか、左からすくい投げを打った