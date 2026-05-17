愛媛県を訪問している天皇皇后両陛下は、「全国植樹祭」に出席されました。【映像】天皇皇后両陛下が植樹される様子天皇陛下「日頃からそれぞれの地域で緑化活動に尽力されている全国の皆さんに敬意を表するとともに、こうした活動が、今後とも多くの人々に支えられながら更に発展していくことを期待いたします」きのうから愛媛県を訪問されている両陛下は、「愛媛県総合運動公園」で行われた「全国植樹祭」に出席されました。