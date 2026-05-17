お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの公式Xが17日に更新され、原田泰雅（34）の結婚が発表された。【画像】ビスケットブラザーズ原田泰雅が結婚（報告全文）この日、一部で報じられたことを受け、「SmartFLASHさんの記事につきまして、原田の結婚報道は事実でございます」と認めた上で、「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」とつづった。また、「奥様は一般の方