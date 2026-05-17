戸田ボートの6日間開催「第42回日本モーターボート選手会カップ」は、17日が5日目。今シリーズは選手代表の大役も担っている地元の鈴木孝明（27＝埼玉）が、安定した走りでオール3連対をキープ。予選を堂々の4位でクリアした。コンビを組む38号機は中堅クラスの実績だが、初日から常に上位争いを展開していて「強調できる部分はないけど、バランスが取れて足は中堅上位だと思う」と胸を張る。「（4日目に）連勝できたのは展