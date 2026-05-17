栃木県で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる28歳の男が逮捕されたのに続き、共犯とみられる25歳の女の身柄が確保されたことが新たにわかりました。【映像】事件現場の様子きょう未明、羽田空港で逮捕された指示役とみられる28歳の男は、犯行の前後に栃木県内にいたことが新たにわかりました。ただ、事件の現場である上三川町の住宅には行っていなかったということです。警察によりますと、実行役はこれまでに逮捕されて