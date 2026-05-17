神奈川・横須賀市で17日、親子連れなどが集まって大規模な鉄道イベントが開催されました。取材を進めると、鉄道各社が取り組む子育て支援の今が見えてきました。京急久里浜駅にできた長蛇の列。貸し切り電車に乗り込んだ親子連れが向かった先は京急電鉄のイベント「京急ファミリー鉄道フェスタ」です。親子連れを中心に約1万5000人が参加し、安全管理や鉄道の仕事について学びました。参加した親子からは「楽しい。電車と写真撮る