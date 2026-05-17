磐越道で北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故について、福島県警が高校に任意の捜査に入ったことがわかりました。5月6日、磐越道で北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたバスがガードレールなどに衝突し、21人が死傷した事故。捜査関係者によると、福島県警は16日、北越高校に任意の捜査に入ったことが分かりました。逮捕された運転手・若山哲夫容疑者の捜査にあたり、バスの契約などの事実関係を確認。ま