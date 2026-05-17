私はユミエ（40代）。夫・タクマ（40代）と結婚し、現在は高校生の娘・ミウを育てています。私の実家は新幹線で6時間ほどの距離の場所にあります。父はすでに他界しており、母は今、兄家族と一緒に暮らしています。私は1〜2年に1度ほど帰省していました。一方、夫の実家はわが家から20分くらいの距離。娘が幼いときは預かってもらったこともあり、いろいろとよくしてもらっていました。もちろん、イラッとする部分もありますが、ト