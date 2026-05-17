豊富温泉の開湯100年の節目を祝うイベントがきょう(2026年5月17日)道北の豊富町で開催されました。（まつり太鼓）「どんどこどんそーれ」温泉の開湯100周年を祝うまつりが開かれたのは道北・豊富町です。豊富温泉は1926年に発見された歴史ある温泉で油分を多く含む泉質で知られています。古くから湯治客から支持を受けていてまつりには大勢の人が集まり節目を祝いました。会場では地元の名産品が販売されたほかヒシャクで温