吹きガラスで作った食器などを展示・販売する「初夏のガラス展」が、熊本県八代市の「珈琲店ミック」で開かれています。 店内に並ぶビールグラスやサラダボウルなどの食器たち。 これらは、パイプの先から息を吹きかけて1200℃ほどに溶けたガラスの材料を膨らませながら作る「吹きガラス」の手法で作られたものです。 作っているのは、福岡県遠賀町に工房を構えるガラス工芸作家の小西晃さんで、「家庭の日常に温かみを感