◇パ・リーグ日本ハム３―６西武（2026年5月17日エスコンF）元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。反撃の流れを切った7回の上川畑大悟内野手（29）の三塁憤死を擁護した。2―5と逆転を許した直後の7回、2死一塁で1軍昇格したばかりの上川畑の打球を西武・2番手の佐藤隼がファンブル。一、二塁とチャンスをつくり、万波の中前打で1点を返した。だが、三塁を狙った上川畑だが