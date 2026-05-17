◇パ・リーグロッテ3―2オリックス（2026年5月17日ZOZOマリン）大卒2年目のロッテ・広池康志郎投手（23）が自己最長の7回、最多の105球を投げ、7安打1失点でプロ2勝目、先発としては初となる白星を手にした。チームは今季初の同一カード3連勝、初の4連勝を飾り、借金を5に減らした。本拠地ZOZOマリンで初めてのお立ち台。背番号64は「マウンドで投げてる時とはまた違う景色でいい眺めです。普段通り投げて、まずは試合を