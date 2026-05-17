他者と対話し、それぞれの人生を知る図書館、「ヒューマンライブラリー」。「幼少期からのコンプレックスを励ましにつなげたい」と“本”として活動する女性を取材しました。麗澤大学山下美樹 教授「きょう“本”になってくださる方、立ってくれますか」千葉県の大学でこの日行われていたのは、“人を貸し出す図書館”ヒューマンライブラリー。“本”に見立てた話し手と聞き手である“読者”が対話し、多様な考えへの理解を