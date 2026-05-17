【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月3日、「東山奈央プロジェクト2026キックオフイベント〜いくぜぶどうかん!!〜」が開催された。開演前、会場であるカルッツかわさきに各地から集った観客たちは、GWの真っ只中らしい賑わいを見せていた。東山にとって川崎は、思い出の地。2017年2月1日に歌手デビューした彼女が、2017年2月12日に「ソロデビューシングル発売記念イベント 東山奈央“虹のはじまり”」を開催したのが、