明治安田J2・J3百年構想リーグ。鹿児島ユナイテッドFCはホーム最終戦で、ロアッソ熊本を迎え撃ちました。 ホーム最終戦に臨んだユナイテッド。サポーターの大声援に後押しされ、何度も熊本ゴールに迫りますが、得点が奪えません。 すると、0対0で迎えた後半12分。左サイドを崩され、先制を許します。 しかしユナイテッドは、ここからサポーターの声援に応え、底力を見せま