北朝鮮に拉致された市川修一さんの家族らが、鹿児島県の薩摩川内市で署名活動を行いました。 市川修一さんは1978年8月、日置市の吹上浜で、増元るみ子さんと北朝鮮に拉致されました。 17日は、修一さんの兄・健一さんや妻の龍子さんらが薩摩川内市のイベント会場で、署名活動を行いました。 そしてステージに登壇し、早期救出に向けて協力を呼びかけました。 （市川修一さんの兄・健一さん）「日本の国民は全被害者