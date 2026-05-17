メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県碧南市で、元中日ドラゴンズの川上憲伸さんが小学生に熱血指導を行いました。 ＪＥＲＡの碧南火力発電所では、地域住民との交流を深める目的で敷地内で様々なイベントが行われています。 17日は敷地内のグラウンドで、元中日ドラゴンズの投手川上憲伸さんによる野球教室が行われました。 地元の小学生約30人は、ピッチングなどの技術を川上さんから学びました。