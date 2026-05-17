きょう17日の県本土は、各地で気温が上がり、今年初めて「真夏日」となった所がありました。 17日の鹿児島県本土は、各地で6月中旬から7月中旬並みの気温となりました。 各地の最高気温は▼伊佐市大口で33.2度、▼さつま町柏原で31.5度、▼鹿児島市でも30.1度を観測するなど、県本土の8か所で30度を上回り、県本土では今年初めて「真夏日」となりました。 さつま町の柏原小学校は、きょう17日が運動会で、児童らは水分補給を