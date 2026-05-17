メ～テレ（名古屋テレビ） 17日朝、三重県津市で対向車線をはみ出した車が向かってきた車と衝突する事故があり、1人が意識不明の重体。2人が重軽傷です。 警察によりますと、午前6時半ごろ、津市河芸町北黒田の国道で乗用車が対向車線にはみ出し紀北町の37歳の男性が運転していた乗用車と正面衝突しました。 男性は意識不明の重体で、病院に運ばれ、同乗していた女性（35）は軽傷です。 警察は対向車線をはみ出