【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・ビスケットブラザーズが5月17日、公式X（旧Twitter）を更新。原田泰雅（34）が結婚していたことを公表した。【写真】「キングオブコント2022」で優勝を果たしたビスブラ◆原田泰雅、結婚を発表同日、週刊誌で原田の結婚について報じられたことを受け、公式Xは「原田の結婚報道は事実でございます」と発表。「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申